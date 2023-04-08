رفع أكثر من 50 طن مخلفات بشوارع مدينة ناصر ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببذل أقصى الجهود لتحسين كافة الخدمات للمواطنين في مختلف المدن والأحياء والقرى خاصة ملف النظافة بمتابعة رفع القمامة من الشوارع العامة والفرعية والطرق بين القرى أو التي تربط القرى بالمراكز والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة والتصدي للإشغالات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف، حملة مكثفة لرفع إشغالات ومخلفات الشوارع، والتي أسفرت عن جمع 50 طن قمامة بشارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع الجيش وشارع ابو بكر الصديق وشارع المستودع وشارع مصرف محمود، تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المدينة، بجانب رفع المخلفات العضوية والأتربة وتراكمات القمامة وجمع المخلفات المنزلية بقرى المركز وفق خطة العمل بالوحدة والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية وحياة كريمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد الاجتماع الأسبوعي لرؤساء القري ومديري الإدارات لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال وتكليفات خلال أسبوع، ومتابعة عدد من الملفات الهامة جاء في مقدمتها ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وتكثيف الرقابة علي المخابز والمحال التجارية بالتنسيق مع التموين والصحة، ملفات التصالح، ملفات التقنين.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، والتي تمكنت من رفع المخلفات بشوارع المدينة والقرى التابعة وتفريغ الحاويات داخل المدينة، بينما تم تنفيذ حملة مسائية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق الإضاءة عن المساجد بعد الانتهاء من اداء الشعائر الدينية وغلق اضاءة الاعلانات المقامة في الميادين والشوارع الرئيسية في المواعيد المحددة.

فيما تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.