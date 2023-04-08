الجوالدة: دول الخليج والمغرب فرضت ضرائب على السكر والمشروبات الغازية

قال الدكتور أيوب الجوالدة، مستشار وحدة التغذية بمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب التركيز على تغذية الأطفال في الدول العربية وأول شيء هو الرضاعة الطبيعية، مؤكدًا أن الرضاعة الصناعية مكلفة للأسرة، كما أن تلوث المياه يتسبب في زيادة الأمراض للطفل.

أول تدخل في الجهاز الصحي هي الرضاعة الطبيعية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أول تدخل في الجهاز الصحي هي الرضاعة الطبيعية ويجب منع تأثير المواد المصنعة لأنها مرض، مؤكدًا أن أول 1000 يوم مهم جدًا للطفل والأم بداية من الحمل والولادة ونمو الطفل.

وشدد على ضرورة تخفيض الملح لأن كل جرام يقلل نسبة الإصابة بأمراض القلب 17%، والموصى به معدل 5 جرامات، مشيرًا إلى أن معدل استخدام الناس 10 جرامات، مشيرًا إلى أن الخليج منعت الدهون المتحولة والمهدرجة ومصر أصدرت قرارًا بذلك.

وأشار إلى أن بعض دول الخليج والمغرب فرضت ضرائب على مادة السكر والمشروبات الغازية، والعائد يستخدم لتحسين النظام الصحي ومساعدة مرضى الأمراض المزمنة.