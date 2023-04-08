ياسمين رئيس: تغيرت كثيرا بعد إنجاب طفلي.. وأحب تصدر التريند بأعمالي

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها تغيرت بصورة كبيرة منذ أن من الله عليها بنجلها الأول، معبرة: "أنا اتغيرت عشان ابني واعتبره راجل وهو غير فيا حاجات كتير وخلاني أحب الدنيا أكثر وأكثر إيمان وتفاؤل إن كل حاجة هتبقى أحسن طول ما هو موجود".

إحساس الأمومة

وأكدت الفنانة ياسمين رئيس، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن لديها إحساس بالمسئولية طوال حياتها ولكن إحساس الأمومة جعلها أكثر حنية، متابعة: "اكتشف حاجات فيا مكنتش موجودة".

تصدر التريند

وأضافت في حديثها، أنها تحب أن تتصدر أعمالها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، معبرة: "بحب ابقى تريند بأعمالي مش بحياتي الشخصية ولكن موضوع الترند مش حاجة حقيقية قوي، والناس بقت عارفة التريند في ناس بتعمله وشركات ماسكة الموضوع ده ودول بحالها دخلت في موضوع التريندات".