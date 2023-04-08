الخارجية اللبنانية تحذر من خطورة التطورات بالمنطقة بسبب القصف الإسرائيلى

طالب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم السبت، المندوبة الدائمة بالوكالة لدى بعثة الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الخارجية اللبنانية باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وحذرت الخارجية اللبنانية من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، مؤكدة حرصها على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس محملا إسرائيل مسؤولية تداعيات اي تصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأكدت الخارجية اللبنانية تمسك لبنان ب​سياسة​ ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

وأدان لبنان الاعتداءات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية فجر الجمعة على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، كما اعتبرها عدوانيا فيه انتهاك صارخ لسيادة لبنان، تهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني، وخرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي 1701، وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الخارجية اللبنانية على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الامم المتحدة وقوات اليونيفيل هي السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدية استعداد لبنان للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.

وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إدانة الاعتداء الاسرائيلي بأشـد العبارات، وبإلزام إسـرائيل وقف خرقها لسيادة لبنان جوا وبحرا وأرضا، ووقف تهديداتها المستمرة بتقويض السلم والامن، وتنفيذ كافة موجباتها وفق القرار 1701.

وأمس الجمعة، علق وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، على القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذا التطور يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في الجنوب.

جاءت تصريحات "سليم" خلال لقائه في مكتبه، نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو والوفد المرافق، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.