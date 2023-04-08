تركيب مطبات صناعية بمنطقة الشجرة بمدينه طنطا

وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تركيب مطبات بمنطقة الشجرة بمدينه طنطا للحفاظ على حياة المواطنين الذين يعبرون الطريق السريع يوميا بعد نشر الدستور تحقيقا عن تلك المنطقة.



وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تركيب المطبات الصناعية بشوارع المدن والأحياء التي تم الانتهاء من رصفها وفقاً للمواصفات القياسية لإنشاء المطبات، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير وتجميل الشوارع والطرق، وتيسير الحركة المرورية للسيارات، حرصاً علي سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية.

وأشار المحافظ أنه تم توقيع اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في تركيب المطبات الصناعية، حيث تم البدء في تركيب 500 متر في أحياء مدينتي طنطا والمحلة تليها باقي المراكز والمدن والأحياء، مشيراً إلى استخدام خامات شديدة التحمل تساهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بالشوارع، ودهان تلك المطبات بألوان مميزة للعين، حفاظاً على سلامة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.