استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيميه أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية ، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بمدينة الابراهيمية بطول 2700 متر مسطح وبتكلفة 770 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-2023 للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

من جانبه أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من رصف طريق مدخل عزبة البابور / صان ـ ورصف مدخل عزبة التمارزة /صان البحرية ـ طرق تيمور ـ الرمالي ـ أبو فرج / الظواهرية ـ مدخل الإتحاد حتي المعهد الديني / الناصرية