السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والهيروين بدائرة مركز أخميم.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث، بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون والهيروين بدائرة المركز وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وقطع الأفيون كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 10 سنوات غرامة 100 ألف جنيه مركز أخميم ضباط المباحث الافيون الهيروين

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بعد قليل.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على DMC دراما

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

شيخ الأزهر: رخصة «تعدد الزوجات» هى عدول عن الأصل للفرار من ظلم اليتيم

سعر اليورو اليوم السبت 8-4-2023 خلال التعاملات المسائية

حسين رياض.. أبو السينما..!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة في الكتيبة 101 !

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما..!

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»