السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والهيروين بدائرة مركز أخميم.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث، بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون والهيروين بدائرة المركز وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وقطع الأفيون كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.