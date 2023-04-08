رمضان عبدالمعز: اليوم 17 رمضان ذكرى ملحمة تحدث عنها القرآن (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن يوم بدر من أيام الله الجميلة والعظيمة، وفي مثل هذا اليوم حدثت ملحمة تحدث عنها القرآن، وهو "وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان".

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن يوم الفرقان هو يوم 17 رمضان سنة 2 هجرية، وهو يوم غزة بدر.

وأردف: "ربنا نصرنا وأكرمنا، في يوم التقى فيه فئتان، فئة مؤمنة قائدها النبي تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة قائدها أبو جهل، ونصر الله المؤمنين في غزوة بدر".

ووجه رسالة للمشاهدين، قائلأً: "اشكروا نعمة ربنا على هذا اليوم العظيم، وعلموا أولادكم كيف انتصر المؤمنون تحت قيادة النبي في بدر".

ولفت إلى أن بدر لم تكن معركة في البداية، ولكن النبي وصلته أخبار أن عمرو بن هشام، (أبي جهل) قال "والله لن نرجع حتى نصل بدر نقيم فيها ثلاثًا نشرب الخمر، ونذبح الجزؤ وتعزف القانيات، وتسمع بنا ومسيرنا العرب، فلا يزالون يهابوننا".

وأردف: "أبو جاهل كان بيقول هنروح للمسلمين نتحداهم في عقر دارهم، فالنبي جمع الصحابة، وقال لهم هذه قريش قادمة لتحاربنا، فشوروا علي، فقالوا امضي بما أمرك الله، لن نقول لكم كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فإنا ها هنا قاعدون، بل نقول إنا معك مقاتلون.

ولفت إلى أن سيد الأنصار سعد ابن معاذ قال له “يا رسول الله كأنك تريدنا يا رسول الله لقد آمنا بك ونصرناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك عهودنا على السمع والطاعة فامضي لما أمرك الله، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك”.

وختم: “في يوم 17 رمضان نتذكر اللقطات الجميلة وحب الصحابة للنبي والسمع والطاعة”.