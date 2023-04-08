السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطلحي: زيارة الناس وودهم لها ثواب كبير عند الله (فيديو)

أحمد الطلحي
أحمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن حقوق المسلمين بعضهم على بعض كثيرة، وقد حثنا عليها الرسول (ص)، لتزداد الألفة والمحبة بين المسلمين، ومن هذه الحقوق زيارته.

وأوضح خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت، أنه جاء في فضل الزيارة  عن أنس قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله "انطلق بنا إلى أم أيمن - نزورها كما كان الرسول يزورها، فلما انتهيا إليها، بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله  ﷺ ؟! فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله ﷺـ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيّجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها". 

وتابع الطلحي: "الزيارة لها مردودها الكبير في نفس المَزُرِ والمُزَار، خاصة إذا كان مسنًا أو يتيمًا، ناهيك عن ما يكونُ فيها من إيناس، ونصيحة، وذكرى، وشد الأزر، وتثبيت القلب؛ ولمثل هذه المقاصد طلب الرسول من جبريل تكرار زيارته، فعن ابن عباس  قال: قال النبي لجبريل: "ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟" فنزلت: (وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ) وأما عن فضل الزيارة وثوابها وقدر أصحابها عند الله فكثير لا يُحصى.

 

واستشهد الطلحي، بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ "أنَّ رَجُلاً زَارَ أخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أخْرَى، فَأرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أتَى عَلَيْهِ قال: أيْنَ تُرِيدُ؟ قال: أرِيدُ أخاً لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قال: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قال: لا، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ فِي الله قال: فَإِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكَ، بِأنَّ اللهَ قَدْ أحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ".

 

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

الناس قناة الناس ثواب كبير الطلحى أحمد الطلحي

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