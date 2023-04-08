السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم، متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والحشيش والشابو وعاقبتهما بالحبس عامين بتهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو المخدر والحشيش والهيروين على نطاق واسع، وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبحوزتهما كميات من قطع الحشيش وتذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد إحراز سلاح نارى ضباط المباحث

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