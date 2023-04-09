طرق تنظيف المطبخ قبل العيد بسهولة.. خطوة بخطوة وبسهولة

يعتبر المطبخ هو المكان الذي يصعب على ست البيت تنظيفه بسهولة، ويعتبر تنظيفه من أصعب الأمور التي تراها في أغلب الوقت لذا في هذه السطور نوضح طرق تنظيف للمطبخ سهله بالتزامن مع قرب دخول عيد الفطر المبارك.

وبينما يعد ترتيب مطبخك يوميًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على مساحة تبدو دائمًا في أفضل حالاتها ، فإن التنظيف العميق المنتظم يعد دائمًا فكرة جيدة، يعني "التنظيف العميق المنتظم" هنا شيئًا يقع بين التنظيف الروتيني بعد العشاء وتنظيف المطبخ بالكامل والأرضيات والحوائط.

فيما يلي دليل لما يجب تنظيفه وكيفية تنظيفه وبأي ترتيب:

استخدم الأدوات الصحيحة

إن وجود مجموعة أدوات التنظيف المناسبة في متناول اليد يجعل أي وظيفة أكثر إرضاءً وفعالية، لتنظيف المطبخ ، قد ترغب في الحصول على مكشطة يدوية لكشط المواد اللزجة من سطح الموقد الزجاجي، على سبيل المثال. ضع في اعتبارك أيضًا أنه على الرغم من أن الخل الأبيض هو بالتأكيد عامل تنظيف، إلا أن الحمض الموجود في الخل يمكن أن يتلف أسطح الحجر الطبيعي مثل الجرانيت.

قم بإزالة الفوضى من عداداتك

لا يمكنك التنظيف بشكل صحيح حول القمامة التي لا تنتمي إلى مطبخك في المقام الأول، ابدأ في أحد أركان المطبخ أو قسم واحد من المنضدة، وقم بإزالة كل ما لا ينتمي إلى إعداداتك.

قد يكون الوقت مناسبًا لاستخدام طريقة سلة الغسيل، لا تعيق نفسك أو تزيد من احتمالية الإلهاء عن طريق وضع العناصر بعيدًا واحدة تلو الأخرى في الوقت الحالي، فقط امسحهم بعيدًا عن العداد، يمكنك وضع الأشياء في مكانها بعد أن تكون جميع العدادات نظيفة أو بعد تنظيف المطبخ تمامًا.

أفرغ غسالة الصحون ومجفف الأطباق واغسل الأطباق

سواء كان مطبخك نظيفًا إلى حد ما في البداية، أو لديك بعض الأطباق أو المقالي العائمة المتسخة التي لا تزال بحاجة إلى الغسيل، فإن البدء بالأماكن الفارغة لوضع أطباقك المغسولة حديثًا يضمن أن الاختناقات لا تعرقل جهود التنظيف.

إذا كانت غسالة الأطباق ممتلئة أو شبه ممتلئة بالأطباق المتسخة ، فقم بغسل الأطباق العالقة أولاً ثم قم بتشغيل غسالة الأطباق قبل متابعة التنظيف. نظف أي أواني محترقة كنت تؤجلها اغسل أي وجميع الأطباق المعلقة، بما في ذلك زجاجات المياه التي تميل إلى أن تكون على المنضدة بجوار الحوض.

نفض الغبار عن قمم الثلاجة والخزائن

بغض النظر عن الغرفة التي تتعامل معها، فإن التنظيف من أعلى إلى أسفل أمر منطقي دائمًا بهذه الطريقة عندما يتم إزالة الأوساخ والغبار واستقرارها على السطح السفلي التالي فأنت متأكد من تنظيفه في المطبخ، يمكنك أن تبدأ من الأعلى عن طريق نفض الغبار عن مصابيح الإضاءة العلوية، وأعلى الثلاجة، وأسطح الخزانات.

تنظيف الأجهزة الصغيرة

بعد ذلك قم بتنظيف أجهزتك الصغيرة بسرعة لا تريد أن تقضي وقتًا طويلاً في هذا أو تنظف بعمق شديد، لكنها فرصة جيدة للتألق وإزالة الحطام من الميكروويف أو آلة صنع القهوة أو المحمصة / فرن التحميص أو الخلاط.

ابدأ بالديكورات الداخلية: قم بإلقاء الفتات من المحمصات وتشغيل دورة الخل من خلال ماكينة صنع القهوة الخاصة بك. قم بتبخير الجزء الداخلي من الميكرويف بالخل وامسحه، استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة بمحلول الخل الأبيض أو القليل من المنظف متعدد الأغراض.

نظف أي شيء آخر يبقى خارجًا على منضدتك

بالإضافة إلى بعض الأجهزة الصغيرة التي تستخدم بانتظام، قد يكون لديك صينية من زيوت الطهي، أو رف من الأكواب، أو جرة تحمل أواني الطهي على العدادات الخاصة بك تأكد من أن هذه العناصر نظيفة.