لماذا أحدثت الحلقة الأولى من "تحت الوصاية" ضجة كبيرة على وسائل التواصل؟

نالت الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية إشادة كبيرة من جمهور المتابعين والنقاد، ليحتل بهما المسلسل الترند ويصبح واحدًا من أكثر المسلسلات التي يتداول عنها حاليًا الحديث في الساعات الأخيرة.

وأحداث مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة، والذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2023 تدور حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لرضيعة وطفل "9 سنوات"، وهي تعاني من فقدان الثقة بالنفس وتعمل على رعاية بيتها وطفليها فقط، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، ومن هنا تمر بالعديد من العثرات والتحديات التي تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على المواجهة والوقوف أمام المشكلات.

وقد عرضت أولى حلقات مسلسل "تحت الوصاية" أمس الجمعة، وبدأت الحلقة 1 من المسلسل بهروب منى زكى من منزلها في الإسكندرية، لتذهب إلى دمياط بطفليها فرح وياسين، فيستقبلها أحد الأشخاص لتقيم بالإيجار في منزل الفنان أحمد خالد صالح، وهو الذي يؤدى دور مدرس.

وكشفت الحلقة عن قيامها بتأجير بعض الأشخاص لسرقة المركب الذى كان يملكه زوجها لينقلوه من الإسكندرية إلى دمياط، بينما ذهب "صالح" الذى يدير مركب "الريس عادل" زوج منى زكى المتوفى، ليكتشف سرقة المركب، وقام "صالح" ووالده "عطية" بتحرير محضر بسرقة المركب، بينما استطاعت "حنان" أن تتفق مع شخص لكى يقوم بدهان المركب حتى الصباح حتى لا يكتشف أحد أمره.

وانتهت الحلقة بعد رؤية "حنان" لبعض الأشخاص يقوم بالبحث بين المراكب الموجود بالميناء الخاصة بهم والكشف عن المراكب الغريبة، ما جعلها تذهب مسرعة باتجاه مركبها فى محاولة لإخفاء اسم المركب الخاصة بها قبل رؤية أحد لذلك.

وفي "الدستور" وباستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات نرصد رأي المتابعين في الحلقة الأولى من "تحت الوصاية"، وكيف أحدثت هذه الضجة.

حسب أداة تحليل البيانات TRACK MY HASHTAG تبين أنه تم تداول 100 تغريدة تحمل اسم المسلسل في يوم واحد فقط وصلت إلى 640270 متابع، ومثلت إعادة التغريد التي تحمل اسم المسلسل النسبة الأكبر إذ احتلت 81% من إجمالي التغريدات، وجاءت التغريدات في المركز الثاني بنسبة 18%.

وجاءت تعليقات المتابعين عن الممثل مشيدة بأداء منى زكي وبالبداية المثيرة للحلقة، إذ قال أنه بعد مشاهدته لهذه الحلقة يتأكد أن من يراهن على منى زكي فهو كسبان، كما أكد عدد من المتابعين أن ما تتعرض له الفنانة منى زكي داخل المسلسل وأحداثه إنما يعبر عن معاناة كثير من السيدات في الواقع فالكثير من الزوجات تتعرضا لسيطرة الواقع الذكوري ولا تستطيع تغييره، وأكد آخرين أن بداية مسلسل تحت الوصاية تعتبر أفضل بداية لمسلسل في رمضان هذا العام لما تناولته من قضية هامة بأسلوب شيق، واكتفى عدد آخر من المتابعين بتوجيه الشكر لمنى زكي بقوله بعد مشاهدته الحلقة الأولى "شكرًا".