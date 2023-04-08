"الشباب والرياضة" توفر معدا نفسيا وأخصائي تغذية للاعبي المنتخبات البارالمبية

أكد الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعم ومساندة أصحاب الهمم والاهتمام بكل الأبطال في كل الألعاب الرياضية.

وأضاف الحداد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يدعم ويساند بقوة اللجنة البارالمبية وأعطي تعليمات لكافة معاونيه بتذليل كافة العقبات للجنة البارالمبية ومساندة اللاعبين وتوفير كافة المعسكرات اللازمة بالإضافة للسماح للفرق الرياضية بالمشاركة في معسكرات داخلية وخارجية.

وأشار الحداد إن الدكتور أشرف صبحي وافق مؤخراً على تعيين معد نفسي وأخصائي تغذية للاعبى المنتخبات الوطنية داخل اللجنة البارالمبية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يعطى اهتماماً خاصاً لأصحاب الهمم.

وأفصح مساعد وزير الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي شكل منذ فترة طويلة لجنة إعداد البطل البارالمبي برئاسة الدكتور صبحي حسانين للمتابعة بدقة كل الأحداث الخاصة بأصحاب الهمم بالإضافة للتعرف على احتياجات الأبطال والعمل على توفير كل مطالبهم.

وأوضح عمرو الحديد أن وزارة الرياضة تتابع بدقة برامج إعداد لاعبي اللجنة البارالمبية ونأمل أن تتحسن النتائج خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بباريس.