آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر.. سؤال تردد بكثرة خلال الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث "جوجل"، تزامنًا مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، إذ أنه من الأمور التي تشغل بال عموم المسلمين، متسائلين عن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر والأوقات المستحبة لإخراجها، بجانب قيمتها ومقدارها والفئات المستحقة لها وموعد خروجها، كونها من العبادات المشروعة في الإسلام.

موعد خروج زكاة الفطر

قالت دار الإفتاء إن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور، وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك، ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.

وعن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر، أشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدًا بتعجيل زكاة الفطر، وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

مقدار زكاة الفطر

وزكاة الفطر هى الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

والصاع يساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا، من غالب قوت أهل البلد وفي مصر هو القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها.

وحدد مفتي الجمهورية قيمة زكاة الفطر بـ30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وإذا أراد أي فرد الزيادة فهو أمر مستحب والله يضاعف لمن يشاء، حيث جعل الله زكاة الفطر تطهيرا للنفس وتعزيزا للصيام ومضاعفتا للأجر، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام.

وبناء على فتوى الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، صرحت دار الافتاء بجواز خروج زكاة الفطر نقدًا، حيث قال مفتي الجمهورية أن تعجيل خروج زكاة الفطر أمر جائز ومستحب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنه التي يشهدها العالم وذلك اغناء للمساكين عن السؤال و تيسيرا علي الفقراء والمحتاجين ولتكون عونا في تلبية احتياجاتهم.

الفئات المستحقة لزكاة الفطر

حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة في 8 فئات كما جاء بالقرآن الكريم، وهم "الفقير، المسكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، الغارمين، ومن هم في سبيل الله، وابن السبيل".

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].