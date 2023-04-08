الشوط الأول.. مان يونايتد يتقدم على إيفرتون بهدف

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين ظهر اليوم في البريميرليج.

اليونايتد استحوذ بالطول والعرض على مجريات الشوط وكان له التقدم بهدف الإسكتلندي سكوت ماكتومناي.

وهدد اليونايتد مرمى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في الدقيقة 11 بتسديدة، من خارج منطقة اصطدمت بالقائم وأكملها وان بيساكا خارج المرمى.

وبالدقيقة 18 أضاع إيفرتون فرصة هدف التعادل، بانفراد من سيمز الذي سدد الكرة بشكل غريب بجوار ديفيد دي خيا.

وسدد سبيتزر تسديدة قوية في الدقيقة 20 من خارج المنطقة، تصدى لها جوردان بيكفورد.

وتعملق بيكفورد في ثلاث انفرادات بعد ذلك بداية من الدقيقة 22، بعدما تصدى لكرتي أنتوني ثم الدقيقة 27 لانفراد راشفورد.

وتمكن ماكتومناي من تسجيل هدف اليونايتد في الدقيقة 36، من تسديدة قوية باغتت بيكفورد داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جادون سانشو.

وواصل بيكفورد تعملقه أمام انفرادات اليونايتد وأنقذ تسديدة جديدة من أنتوني في الدقيقة 45.

ويقود ماركوس راشفورد، هجوم "يونايتد، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من جادون سانشو، والنمساوي مارسيل سبيتزر، والبرازيلي أنتوني.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجوير، أرون وان بيساكا

خط الوسط: ماكتوماني، برونو فيرنانديز

خط الوسط الهجومي: جادون سانشو، مارسيل سبيتزر، أنتوني

خط الهجوم: ماركوس راشفورد

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع، في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 53 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد، الذي يحل في المركز الثالث، بينما يحتل إيفرتون، المركز السادس عشر، برصيد 27 نقطة.

وكان فريق "الشياطين الحمر" قد تغلب على ضيفه برينتفورد، بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة "بريميرليج"، والتي جمعتهما يوم الأربعاء المقبل.