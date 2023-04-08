السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السكة الحديد يكشف أسباب إلغاء ودية المنصورة قبل استأنف دوري القسم الثاني

نادي السكة الحديد
نادي السكة الحديد

أعلنت إدارة نادي السكة الحديد عن إلغاء مباراة المنصورة الودية، التي كان من المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري الدرجة الثانية في القسم الثاني.

وقررت إدارة النادي مواجهة مستقبل وطن بدلا من مباراة المنصورة.


ويأتي من أسباب إلغاء المباراة الودية مع فريق المنصورة، عدم رغبة الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي للنادي في استقبال العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة في المباراة.

ورفضت إدارة السكة الحديد في استقبال العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة خلال المباراة، بسبب تصرفاته غير اللائقة التي رفضتها إدارة السكة الحديد.

نادى السكة الحديد مباراة المنصورة المنصورة الدوري اليوناني

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