السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخارجية البريطانية" تدعو إلى احترام الوضع الراهن بالقدس المحتلة

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية

دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى احترام الوضع الراهن بالقدس المحتلة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما دعت الخارجية البريطانية للامتناع عن أي أعمال استفزازية بالقدس المحتلة، كما أدانت عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وشددت الخارجية البريطانية أيضًا على أنه يجب الالتزام بنتائج لقائي العقبة وشرم الشيخ، وأن السلام المستدام يتحقق بالالتزام بحل الدولتين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومعها مجموعة من المستوطنين على المسجد الأقصى، وطردت المعتكفين في شهر رمضان المبارك.

ونظم الفلسطينيون، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسجد الأقصى المبارك؛ تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلي الذي حدث في أكثر من مكان وأيضًا بحق المعتكفين بالمسجد الأقصى.

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