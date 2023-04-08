الليلة.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر الكبرى برعاية الإمام الأكبر

يحتفل الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، بذكرى غزوة بدر الكبرى.

ويعقد الجامع الأزهر الليلة عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى العطرة، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل تذكير المسلمين بالأحداث العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، خاصة الانتصارات العظيمة التي وقعت في الشهر الفضيل.

يأتي ذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من القيادات والعلماء بالأزهر الشريف، ويحاضر في هذه الاحتفالية فضيلة الدكتور، عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا.