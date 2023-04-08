السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 40 طن قمامة ومخلفات فى مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة لأعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث قامت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بجمع ورفع ٢٥ طنًا من القمامة والمخلفات في نطاق المدينة.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، قامت الوحدة المحلية لقرية أبوخليفة برفع ما يقرب من ١٥ طنًا من القمامة والمخلفات، وذلك من القرية وتوابعها.

على جانب آخر، قام أطقم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية الروضة بصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تركيب عدد ٨ لمبات بالجهود الذاتية بطريق الخدمات.

تأتي تلك الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعيّ النظافة والإنارة العامة للشوارع والميادين.

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