السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات

الجالية المصرية بالإمارات
الجالية المصرية بالإمارات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن مباردة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالإمارات، إطلاق  المبادرة المصرية الثانية لدعم المشروعات الصغيرة، في مقر القرية التراثية، في كاسر الأمواج بكورنيش أبو ظبي، بالتعاون بين مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالإمارات، ونادي تراث الإمارات في أبو ظبي، حيث افتتح المعرض السفير المصري بالإمارات شريف عيسى، بحضور مستشار مكتب المدير العام لنادي تراث الإمارات عبد الله المحيربي، وبمشاركة شركة عامر للتنمية السياحية لتقديم خدمات مميزة لابناء الجالية والمقيمين بدولة الامارات.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، أوضحت الملحق العمالي، حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، أن المكتب أطلق هذه المبادرة لدعم المشرعات الصغيرة في الإمارات وخاصة للسيدات المقيمات خارج الوطن، بهدف دعم وتمكين السيدات المصريات من خلال عرض منتجاتهن على الجمهور وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العامله حسن شحاته برعاية العمالة المصرية بالخارج والتواصل معهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

وأكدت الملحق العمالي أن هذه المبادرة تُقام للعام الثاني على التوالي بعد أنّ حققتْ نجاحًا مميزًا في العام الماضي، وأشارت إلى أنّ المعرض هذا العام سوف يتخلله العديد من الأنشطة المصاحبة له، مشيرة إلى أنه يمتد على مدار عشرة أيام متواصلة حتى ١٦ أبريل الجاري، ويشارك فيه العديد من العارضات والعارضين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذين يعرضون منتجات مختلفة من الملابس والإكسسوارات والمشغولات التراثية اليدوية المختلفة، كما يضم خيمة تراثية تعرض التراث الإماراتي.

وأضافت "شاهين"، أن المعرض يضم 5 مطاعم تقدم الطعام بنكهات مصرية رمضانية تتيح للجمهور الإفطار والسحور يوميًا، ويتخلل المعرض فعاليات ترفيهية، وفقرات من التراث المصري، إضافة إلى مسابقات الأطفال، وحلقات الرسم والتلوين والترفيه.

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أصحاب الأعمال السيدات المصريات الإمارات مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالإمارات السفير المصري بالإمارات وزارة القوى العاملة المشروعات الصغيرة الجالية المصرية بالإمارات

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