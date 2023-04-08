إعلان 8 مساجد محددة للاعتكاف بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن أماكن وأسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف، لإحياء أواخر شهر رمضان المبارك بالاعتكاف وقيام الليل وصلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن بها.

أكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة البحر الأحمر، في5 مدن، وهي رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وهي، 8 مساجد مسموح بها الاعتكاف، وهي مسجد السنوسي ومسجد الصفوة في مدينة القصير، والمسجد الكبير ومسجد الخالدين في مدينة سفاجا، ومسجد الرحمن ومسجد الإسراء والمعراج في الغردقة، ومسجد التوبة في رأس غارب ومسجد المركز الإسلامي في مرسى علم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أن الهدف من الاعتكاف هو إحياء أيام شهر الصوم بالصلاة وقيام أداء الليل وصلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن، مؤكدا أن الاعتكاف يكون في المساجد المسموح بها فقط.