السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق شارع السودان وتقاطعه مع «جامعة الدول العربية» غدًا

جريدة الدستور

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابى الجديد، فى الاتجاه القادم من شارع المطار، والمؤدى إلى شارع أحمد عرابى "ميدان سفنكس"، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من أرض اللواء، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يومين ابتداءً من صباح يوم الأحد 9/4/2023 وحتى صباح يوم الإثنين 10/4/2023، وذلك من الساعة 12 صباحًا حتى 7 صباحًا.

الأمر الذي يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- حركة سير المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء، وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بالدخول يمينًا بشارع جلال الدين الحمامصى قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة.

- ثم السير يسارًا بشارع عبدالمنعم الصاوى وصولًا حتى شارع أحمد عرابى.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور الجيزة مرور الجيزة الخدمات المرورية محور أحمد عرابى الجديد ميدان سفنكس شارع جامعة الدول العربية

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