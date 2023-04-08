62 ألف سائح يصلون مرسى علم على متن 130 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع، 130 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية، تقل على متنها 62 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، للاستمتاع بطبيعة وجمال شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول الوصول لرحلات الطيران بالمطار، أن الرحلات الوافدة سوف تصل من 11 رحلة أوروبية، وجاءت التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا بين الأكثر وصولًا، حيث يصل منها آلاف من السياح يوميًا للاستمتاع بجمال الطبيعة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بإنهاء الإجراءات من حيث الوصول وتوفير الإجراءات الأمنية والاحترازية للركاب بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط بالمطار وصولاً إلى فنادق الإقامة.

وتشهد فنادق مدن الغردقة ومرسى علم السياحية إقبالًا كبيرًا وارتفاعًا في نسب الإشغال خاصة من ارتفاع وصول السياحة الداخلية منالمصريين، حيث سجلت عدد من الفنادق نسب إشغال وصلت لـ80%.

من جهته، قال سامح جمعة الخبير السياحي، إن القطاع السياحي بالبحر الاحمر يشهد نشاطًا ملحوظًا، يعكس انتعاش القطاع، وجهود العاملين به للعودة بالقطاع لسابق عهدة، مؤكدًا أن نسب الاشغال بالفنادق وصلت نسب الإشغال بها إلى 80% وهناك نسب متفاوته، لافتًا إلى أن السياحة الداخلية تسهم في دعم القطاع السياحي وهناك توقعات بأن ترتفع خلال الموسم الصيفي المقبل.

وأضاف جمعة لـ"الدستور"، أن هناك آمال وتوقعات كبيرة بارتفاع الإقبال على المنتجعات السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي والذي بدأ التجهيز له من قبل القطاع السياحي من خلال عدد من الإجراءات الاستباقية، والتي من شأنها المساهمة في جذب أكبر عدد من السياح من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن مطاري الغردقة ومرسى علم استقبلا ما يقرب من 35 ألف سائح الأسبوع الماضي، حيث أن الرحلات التي استقبلتها المطارات جاءت من دول وعواصم مختلفة، لافتًا إلى أن أغلب الجنسيات الوافدة تأتي من دول أوروبية.