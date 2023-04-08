«تشريعية الشيوخ» تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضى.. غدًا

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدلله عصر، اجتماعًا غدًا الأحد؛ لاستكمال مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضي.

وتستهدف المناقشات مواكبة منظومة التقاضي ومستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا، وذلك تمهيدا لإحالته للجلسة العامة في المجلس.

وقالت اللجنة إنها تبحث موضوع تيسير إجراءات التقاضي من كل جوانبه، لإعداد تقرير يتضمن بعض التوصيات بشأن آليات التيسير وحلول المشكلات.

كما يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلبًا لتحديد موعد المناقشة مقدمًا من النائب طارق نصير و20 نائبًا آخرين، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

ومن المقرر أيضًا أن تشهد الجلسات العامة للمجلس أداء الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية، ليكون عضوًا رسميًا بالمجلس، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه عضوًا بالمجلس خلفًا للواء الراحل مصطفى كامل.