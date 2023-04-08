محمد محمود عبدالعزيز لـ«القاهرة الإخبارية»: أردنا تغيير أفكار المتطرفين من خلال «حضرة العمدة»

قال الفنان محمد محمود عبدالعزيز، إن شخصية "حافظ" المدرس التي يجسدها في مسلسل "حضرة العمدة"، شخصية صعبة وتناقش التطرف الديني عن غير فهم، والتشدد في الآراء وفرضها على كل من حوله.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من داخل كواليس العمل، أنه جسَّد شخصية "المتطرف" بطريقة مختلفة، من خلال منظور إنساني، وساعده في ذلك الورق الذي ألفه الكاتب الصحفي الكبيرإبراهيم عيسى، والمخرج القدير عادل أديب.

وتابع: "قدمت شخصية حافظ وحضرت لها شكلا وموضوعا، وطريقة انفعالاته وكيفية التعبير عنها، ومتى يتحدث بطريقة معينة، عن غيرها"، لافتًا إلى أنه اعتمد على المشاهدة لعدة شخصيات من ذلك النوع للاستفادة بها وتقديمها من خلال شخصية "حافظ".

وواصل: "وصلتني ردود أفعال كثيرة حول دوري، منها السلبي والإيجابي، ولكنّي أعتبر ردود الأفعال السلبية إيجابية أيضًا".

واستطرد: "كنت عارف من الأول إن الشخصية لن تنال رضا المتطرفين، لأنها شخصية سلبية، ولكننا أردنا إحداث تغيير في نمط أفكارهم".

وأكد الفنان محمد محمود عبدالعزيز أن النجاح الذي يشعر به سببه في الأساس ردود الأفعال السلبية وليس الإيجابية.