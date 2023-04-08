مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم «ميكروباص وتوكتوك» بالغربية

شهد طريق القرشية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا، مصرع شاب وإصابة آخر بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر بإصابات مختلفة ومتفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك علي طريق قرية "القرشية - شبشير الحصة" التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من المعاينة الأولية مصرع شاب يدعي حمدي الرويني، في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية القرشية، بدائرة مركز شرطة السنطة، وإصابة آخر بإصابات بالغة ومتفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة توكتوك وسيارة ميكروباص على طريق قرية «القرشية - شبشير الحصة».

ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، ورفع آثار الحادث واعادة تيسير حركة المرور و فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرير محضر بالواقعة.