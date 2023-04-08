الليلة.. علا غانم ضيفة بسمة وهبة فى "العرافة"

تحل الفنانة علا غانم، اليوم السبت، ضيفة على برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في تمام الـ6.15 مساءً.

ويعرض برنامج "العرافة" في الساعة السادسة والربع بعد رفع أذان المغرب على قناتي "المحور" و"النهار".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار، وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.