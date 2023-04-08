رويترز: عبور 40 مقاتلة صينية لخط الوسط فى مضيق تايوان

قال مصدر أمني تايواني لـ"رويترز" السبت، إن الجزيرة رصدت عبور 40 مقاتلة صينية لخط الوسط في مضيق تايوان.

وأشار إلى أن الصين أجرت مناورات قرب قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين تحاكي هجوماً جوياً على سفن، وكذلك مناورات مضادة للغواصات.

الصين ترسل سفنًا حربية إضافية إلى محيط تايوان لليوم الثاني

وأرسلت الصين الجمعة سفنًا حربية إضافية ومروحية ومقاتلة إلى محيط تايوان التي تعتبرها "جزءا لا يتجزأ" عن أراضيها، بعد لقاء عقد بين رئيسة الجزيرة ورئيس مجلس النواب الأمريكي ورفضته بكين.

ولليوم الثاني على التوالي، جابت ثلاث سفن حربية صينية المياه المحيطة بالجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي كما أفادت وزارة الدفاع التايوانية مضيفة أن طائرة مقاتلة ومروحية مضادة للغواصات عبرتا منطقة الدفاع الجوي في تايوان.



وكانت تايوان قد رصدت، الخميس، ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات، والأربعاء قبل ساعات على اللقاء في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، المسؤول الثالث في الولايات المتحدة، عبرت حاملة الطائرات الصينية ِ"شاندونغ" مياه جنوب شرق تايوان باتجاه غرب المحيط الهادئ.

ولطالما هددت بكين بالرد، في حال حصل اللقاء بين تساي وماكارثي عملا بمبدأ "الصين واحدة" الذي تعتبر في إطاره، انه لا يمكن إقامة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في آن.

- بكين: تايوان جزء لا ينفصل عن الصين

وكررت الحكومة الصينية الجمعة القول إن "تايوان جزء لا ينفصل عن الصين"،

وتعتبر الصين جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريح صحافي إن "سيادة الصين ووحدة أراضيها لن تقسم أبدا، ولن يتم السماح بالتقسيم، مضيفة مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد مع الوطن الأم".