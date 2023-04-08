"مستقبل وطن" ينظم احتفالية كبرى للأيتام لـ مشاركتهم عيدهم بكفر شكر

نظمت أمانة حزب مستقبل بكفر شكر، احتفالية بيوم اليتيم بحضور عدد كبير من الأطفال وأعضاء الحزب استمرارا للدور الخيرى والتنموى لأمانة الحزب بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة خالد جرامون أمين عام الحزب.

جرى تناول إفطار جماعي للأطفال مع أعضاء الحزب وتنظيم فقرات ترفيهية وتعليمية للأطفال وتقديم الهدايا لهم إيمانا من سياسة الحزب داخل المركز والمدينة بالنهوض بالمواطنين ومشاركتهم فى الأعياد والمناسبات وتقديم الدعم والهدايا التى تدخل البهجة والسرور على قلوبهم من أجل إسعادهم وفرحتهم.

وأكد خالد جرامون، أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر، أننا يوجد لدينا خطط وجهود مستمرة داخل أمانة الحزب بالمركز والمدينة من خلال تنظيم المبادرات المجتمعية والفعاليات فى العديد من الأنشطة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين والتخفيف عليهم والوقوف بجانبهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف جرامون فى تصريحات صحفية أن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأن المجتمع لا ينساهم وأنهم جزء لا يتجزأ منه كما أن الشريعة تجعل رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها.

ولفت إلى أنه قد خص الإسلام من يمسح على رأس يتيم بالثواب العظيم والأجر الكبير من الله عز وجل، فما بالنا بمن يقوم بزيارته باستمرار ولا ينقطع عنه ويرعى شئونه ويدخل الفرحة والسرور على قلبه؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشكو قسوة قلبه: “امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين”.

وأوضح جرامون أن الأطفال الأيتام لهم حق أصيل على المجتمع بكل أفراده وطوائفه فلا يقتصر على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فقط بل حزب مستقبل له دور كبيرا فى رعاية الأيتام والوقوف بجانبهم وتنظيم احتفالية لهم كل عام فى شهر ابريل داعيا الأسر المصرية إلى زيارة الأيتام طوال العام من أجل التخفيف عنهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

شارك فى الاحتفالية المهندس هانى شحاتة، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر، وياسر حامد مسئول الأنشطة بالحزب وعدد من أعضاء الحزب وأهالى المركز والمدينة.