الأهلى يتوج بطلا لدورى اليد بعد الفوز على الزمالك 24-21

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على غريمه الزمالك بنتيجة 24-21 في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة نادي "هليوبوليس" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة ببطولة دوري المحترفين.

وقدم لاعبو الفريقين مباراة قوية للغاية لم تُحسم سوى في الثواني الأخيرة بفضل تألق نجم حراسة المرمى الأحمر عبد الرحمن حُميد.

ووقف كريم هنداوي أمام العديد من هجمات الأهلي كذلك ليمنع المباراة من الحسم مبكراً.

وأنهى رجال الأهلي سيطرة الزمالك على اللقب خلال السنوات الأخيرة حيث يرجع آخر تتويجات القلعة الحمراء اللقب لموسم 2017/2018 قبل أن يتوج الأبيض باللقب لأربعة مواسم متتالية.

وأضاف الأهلي لخزائنه لقب الدوري الرابع والعشرين ليوسع الفارق مع غريمه اللدود لخمسة ألقاب حيث يملك الزمالك 19 لقباً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 12/12 وسط تألق كبير من لاعبي الفريقين حيث لم ينجح أيا منهما في رفع الفارق لأكثر من هدفين.

ومع انطلاق الشوط الثاني حافظ الأهلي على التقدم منذ البداية إلا ان الزمالك لم يسمح للنتيجة بأن تتسع لأكثر من هدفين أيضاً.

وقدم عبد الرحمن حُميد أداءا كبيرا خلال الدقائق الأخيرة وقام بأكثر من 17 تصديا بمفرده ليمنح اللقب لفريقه بعد أن بات بعيدا عن خزائنه لأربعة مواسم متتالية.

ويُعد هذا اللقب هو الأول للإسباني ديفيد ديفيس منذ أن قاد الضفة الفنية للأهلي مطلع هذا الموسم.