السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتوج بطلا لدورى اليد بعد الفوز على الزمالك 24-21

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على غريمه الزمالك بنتيجة 24-21 في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة نادي "هليوبوليس" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة ببطولة دوري المحترفين.

وقدم لاعبو الفريقين مباراة قوية للغاية لم تُحسم سوى في الثواني الأخيرة بفضل تألق نجم حراسة المرمى الأحمر عبد الرحمن حُميد.

ووقف كريم هنداوي أمام العديد من هجمات الأهلي كذلك ليمنع المباراة من الحسم مبكراً.

وأنهى رجال الأهلي سيطرة الزمالك على اللقب خلال السنوات الأخيرة حيث يرجع آخر تتويجات القلعة الحمراء اللقب لموسم 2017/2018 قبل أن يتوج الأبيض باللقب لأربعة مواسم متتالية.

وأضاف الأهلي لخزائنه لقب الدوري الرابع والعشرين ليوسع الفارق مع غريمه اللدود لخمسة ألقاب حيث يملك الزمالك 19 لقباً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 12/12 وسط تألق كبير من لاعبي الفريقين حيث لم ينجح أيا منهما في رفع الفارق لأكثر من هدفين.

ومع انطلاق الشوط الثاني حافظ الأهلي على التقدم منذ البداية إلا ان الزمالك لم يسمح للنتيجة بأن تتسع لأكثر من هدفين أيضاً.

وقدم عبد الرحمن حُميد أداءا كبيرا خلال الدقائق الأخيرة وقام بأكثر من 17 تصديا بمفرده ليمنح اللقب لفريقه بعد أن بات بعيدا عن خزائنه لأربعة مواسم متتالية.

ويُعد هذا اللقب هو الأول للإسباني ديفيد ديفيس منذ أن قاد الضفة الفنية للأهلي مطلع هذا الموسم.

الاهلى الزمالك بطولة كرة اليد مباراة الأهلى والزمالك

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 أبريل 2023

ضبط محاولة تهريب خنجر وقبضة حديدية و3 قطع من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

المدير الرياضى لبيراميدز يهدد بتجميد النشاط نهاية الموسم

"فروبس": أغنى رجال العملات المشفرة يخسرون 110 مليارات دولار

مسار إجبارى تستعرض مشاعر وأحلام الجيل الجديد عبالأوبرا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب