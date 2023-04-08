السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الششتاوى": رمضان شهر الانتصارات بداية من غزوة بدر حتى أكتوبر

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أمس الجمعة، ندوة بعنوان «انتصارات شهر رمضان»، أدارها مروان حماد، وشارك فيها الشيخ أحمد الششتاوي إمام مسجد المجمع الإسلامي بمدينة العبور.

وقال مروان حماد، إن شهر رمضان شهد العديد من الانتصارات منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، هذا إلى جانب انتصار الأمن والحرب، يأتي انتصار الروح.

ومن جانبه قال "الششتاوي"، إن شهر رمضان، خصه رب العباد بخصائص ومزايا، منها أن الله جعله شهرًا للانتصارات، منها انتصارات حربية، وانتصارات ظاهرة حسية، منذ أن أذن الله لعباده بالقتال، للدفاع عن النفس، والديار.

وأضاف خلال الندوة، أن موقعة بدر تعتبر أول الانتصارات التي حدثت في شهر رمضان، والتي جاءت لاسترداد جزء من حقوق المسلمين.

وأوضح مروان حماد، أن النصر لم يتم بالرجل فقط، فشاركت فيه المرأة أيضًا، وأسست غزوة بدر للأمم الإسلامية، لافتًا إلى أن النصر مصاحب لنا في شهر رمضان، فمن الانتصارات التي حدثت خلال الشهر،  فتح مكة، وفتح المسلمون لجزيرة لوتس، وفتح الأندلس، وعين جالوت، والسادس من أكتوبر العاشر من رمضان.

وكان قد شهد معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على أجنحة دور النشر المشاركة فيه، وأجنحة قطاعات وزارة الثقافة.

وحظى جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعدد كبير من الجمهور اليوم، للاستفادة من العروض المقدمة على إصداراتها الموجودة في الجناح، والاستفادة من مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تقدم كتبًا بأسعار تبدأ من جنيهًا واحدًا حتى عشرون جنيهًا، فضلًا عن التخفيضات الأخرى على المؤلفات التي يزيد سعرها عن عشرون جنيهًا.

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