براتب 5000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات خدمات الأمن بالقاهرة، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، مشرف استقبال، براتب 4500 جنيه، والعمل 12 ساعة، وبدون إقامة.

كما تطلب الشركة، مشرفين مواقع، ويشترط خلفية عسكرية أقل رتبة رائد، براتب 5000 جنيه.

كما تحتاج الشركة، 15 ظابط أمن إداري، براتب 3500 جنيه الفترة الصباحية، و3700 جنيه الفترة المسائية.

وحددت الشركة مواقع العمل في الرحاب، التجمع، القطامية.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يكون يجيد القراءة والكتابة، وذلك لذوي الخبرة أو بدون، وأن يتراوح عمره من 21 وحتى 45 سنة، للذكور فقط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 5 ب شارع غرناطة، خلف سينما روكسي، مصر الجديدة، القاهرة، أو الاتصال على 01062579976، والتواصل مع المدير المسئول إسلام متولي.