السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتأهل إلى نهائي كأس مصر لرجال الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة ”3-2”، في إطار ثاني مباريات البلاي أوف لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-22”، ”23-25”، ”25-19”، ”25-19”، ”25-20”، ”15-12”، وقد أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش في المباراة الأولى التي أقيمت الخميس بنتيجة ”3-0”، ليتأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من الأهلي وبتروجيت.

وشهدت المباراة حضور كلًا من حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة، و مصطفى هدهود مدير مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي من بطولة كأس مصر يومي الخميس الموافق 27 إبريل والجمعة الموافق 28 إبريل الجاري، وفي حال التعادل في المباراتين سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل الجاري.

الزمالك الدكتور حسن مصطفي الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباريات البلاي أوف منتخبا مصر للناشئين والناشئات

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