تحذيرات هندية من موجة عالية من "كورونا" مجددا

تواجه الهند خلال هذه الفترة، موجة جديدة من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ حوالي ثلاث سنوات، مع استمرار زيادة حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وسلطت شبكة فويس أوف أمريكا، الضوء على العديد من الناس الذين يرتدون أقنعة الوجه عند وصولهم إلى مستشفى حكومي في تشيناي الهند منذ أبريل 2023، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بـ COVID-19.

الحكومة الفيدرالية الهندية تطالب من الولايات الهند بتكثيف الاختبارات

وطلبت الحكومة الفيدرالية الهندية من الولايات الهندية تحديد النقاط الساخنة للطوارئ وتكثيف اختبارات COVID-19 بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد يومي من الحالات منذ سبتمبر.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية، يوم الجمعة، إن هناك 6050 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، في استمرارالاتجاه الصعودي الحاد منذ فترة الهدوء العام الماضي.

وفي اجتماع لمراجعة درجة استعداد الولايات، طلب وزير الصحة مانسوخ ماندافيا منهم تكثيف اختبارات الجينوم وإجراء تدريبات وهمية في المستشفيات .