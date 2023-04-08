السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ضرب نار" الحلقة 16.. "الكوماندا" يستعين بـ"أنور باشا" للانتقام من "مهرة"

ضرب نار
ضرب نار

وافقت "مهرة" على مقابلة “الكوماندا” بعد أن هددها بحياة نجلها، لتتصاعد أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل “ضرب نار”.

وتصل “مهرة” إلى مكان مقابلة “الكوماندا”، وتؤكد أنها لم تخطئ حين قررت الانفصال عنه، ليطلب منها العودة إلى عصمته خاصة أنه لم يطلقها، فترفض “مهرة” خاصة أنها متزوجة وتخبره: “طريقنا مش واحد”

وتنشب بينهما مشاجرة وتهدده "مهرة" بإعادته مرة أخرى للسجن إذا أصر على ملاحقتها.

ويقرر “الكوماندا” الانضمام إلى “أنور باشا” أحمد بدير، محاولًا جمع المال ليساعده على مواجهة “مهرة” وزوجها “زيدان”.

مواعيد عرض ضرب نار الحلقه السابعه عشر

وتعرض الحلقه السابعه عشر من مسلسل ضرب نار غدا السبت في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ابطال مسلسل ضرب نار 
مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ١٦ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة عشر الحلقة الساددسة عشر من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«مصر فجر الضمير».. ليلة فى حب الحضارة المصرية

بحضور نجوم الاتحاد السكندرى.. انطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثانى لنقابة المهندسين بالإسكندرية

الحرازين يكشف خطة نتنياهو للخروج من أزماته الداخلية: "يبث الرعب لدى المستوطنين"

رُشح لتدريب منتخب مصر.. محطات في مشوار "أوسوريو" مدرب الزمالك الجديد

"الكتيبة 101" الحلقة 16.. التكفيريون بيحللون الإفطار في رمضان بدعوى الجهاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب