"ضرب نار" الحلقة 16.. "الكوماندا" يستعين بـ"أنور باشا" للانتقام من "مهرة"

وافقت "مهرة" على مقابلة “الكوماندا” بعد أن هددها بحياة نجلها، لتتصاعد أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل “ضرب نار”.

وتصل “مهرة” إلى مكان مقابلة “الكوماندا”، وتؤكد أنها لم تخطئ حين قررت الانفصال عنه، ليطلب منها العودة إلى عصمته خاصة أنه لم يطلقها، فترفض “مهرة” خاصة أنها متزوجة وتخبره: “طريقنا مش واحد”

وتنشب بينهما مشاجرة وتهدده "مهرة" بإعادته مرة أخرى للسجن إذا أصر على ملاحقتها.

ويقرر “الكوماندا” الانضمام إلى “أنور باشا” أحمد بدير، محاولًا جمع المال ليساعده على مواجهة “مهرة” وزوجها “زيدان”.

مواعيد عرض ضرب نار الحلقه السابعه عشر

وتعرض الحلقه السابعه عشر من مسلسل ضرب نار غدا السبت في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ابطال مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.