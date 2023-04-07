السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حكاوي القهاوي داخل مصانع "بابل".. الشيخ الشعراوي كان يطلب جزم "ثعبان"

برنامج حكاوي القهاوي
برنامج حكاوي القهاوي

قدمت الإعلامية رشا الجمال، حلقة اليوم من برنامج حكاوي القهاوي من داخل مصانع بابل للأحذية، لأصحابها عائلة أبو العينين.

المصنع الذي بدأ قبل 70 سنة، ما زال يعمل فيه الإخوة أمين وخالد وصلاح أبو العينين، الذين يحرصون على تفصيل الأحذية من جلد أصلي.

وكشف أمين أبو العينين، المدير الإداري لمصنع بابل، إن المصنع ما زال يعتمد على زبائنه القدامى، الذين يطلبون تفصيل الأحذية من جلد أصلي.

وعن أشهر زبائن المحل، قال "الشيخ محمد متولي الشعراوي كل زبون دائم، وكان له قالب، يكلمني ويطلب الموديل اللي عاوزه، ويطلب كله ألوانه، كان بيحب جزم الثعبان".

من زبائنه أيضًا مديحة يسري، ومديحة سالم، وكان يختار لهم الموديلات من من كتالوجات إيطالية، ويفصل رجالي وحريمي من جلد طبيعي، تحت شعار "هدفنا راحة القدم". 

وقال خالد أبو العينين المدير الفني بمصنع بابل: "حبيت الصنعة، أول ما دخلت كنت أخد القالب وارسم عليه، وعملت جزم ثعبان للشيخ الشعراوي، بكل الألوان".

مصانع بابل للأحذية الشيخ الشعراوي حكاوي القهاوي رشال الجمال

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