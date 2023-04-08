مع أولى حلقات "تحت الوصاية".. منى زكي تحتل صدارة ترند "تويتر"

تصدرت النجمة منى زكي، تريند موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية" على قناتى DMC وDMC دراما.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "تحت الوصاية" ، العديد من الأحداث المثيرة والتفاصيل بعد قرارها الهروب من المدينة التى تعيش فيها برفقة أطفالها.

وهربت “حنان” منى زكى، من مدينة الإسكندرية إلى دمياط بأطفالها، بعد سرقة مركب زوجها المتوفى، ومحاولة إعادة تدويرها، لكن يطاردها الفنان دياب الذي يقوم بدور شقيق زوجها المتوفي، ويبلغ عنها الشرطة بعد سرقتها للمركب وهروبها.

في سياق آخر، تصدر أيضًا مؤخراً هاشتاج منى زكي، تريند تويتر حيث احتل اسم "تحت الوصاية" المركز الأول وذلك عقب طرح برومو المسلسل.

وعند طرح زكي، منذ أسابيع الفيديو التشويقي لمسلسلها انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها في مصر والوطن العربي، والذين أبدوا إعجابهم بفكرة المسلسل وحماسهم لمشاهدته.

“تحت الوصاية” من مسلسلات الـ15 حلقة، تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي جوهر، بطولة منى زكي، دياب،نسرين أمين، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي.

المسلسل بطولة كل من الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.