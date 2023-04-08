السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خطيب مسجد السيدة نفيسة: الإخلاص والصدق والإيمان من أهم عوامل النصر

د. على الجمال
د. على الجمال

هنأ الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بذكرى غزوة بدر، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها، مشيرًا إلى أن في تاريخ كل أمة من الأمم أيام تعتز بها وتفتخر، تلك الأيام التي وصفها ربنا (عز وجل) في القرآن الكريم فقال: "وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ"، فجعلها سبحانه منسوبة إليه فهي من نعمائه.

وأضاف - خلال احتفال الأوقاف بذكرى يوم بدر - أنه من هذه الأيام يوم بدر، ورغم ظهور العناية الإلهية والتأييد الرباني في هذا اليوم العظيم، فإن همم الصحابة لم تتوقف، مدركين أن الأمر الإلهي هو قبلتهم، فاهمين لقوله تعالي: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ".

وأشار إلى أن القرآن يحرك المشاعر الإيجابية، فيأمر السيدة مريم وهي في عز الحاجة إلى سند ومعين بقوله: "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ"، فالقرآن الكريم يقرر أن الانتصار متحقق بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، وبعد تمام النصر يقرر القرآن الكريم نعمة ربانية، حيث يقول سبحانه: "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، مؤكدًا أن الإخلاص والصدق والإيمان من أهم عوامل النصر، يقول سبحانه: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ"، ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"، موضحًا أنه بتلك الأيام وفي هذه المواقف تبرز معادن الرجال. 

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والعمل على إذكاء الروح الإيمانية والوطنية، ونشر الوعي الديني والمجتمعي، احتفلت وزارة الأوقاف اليوم الأحد 16 رمضان 1444هـ الموافق 7 أبريل 2023م بذكرى انتصار يوم بدر، بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة التراويح، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية،  السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من القيادات الدينية بوزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من المصلين.

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
الدكتور على الله الجمال الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال الأوقاف القرآن الروح الإيمانية والوطنية إذكاء الروح الإيمانية والوطنية الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ القاهرة

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