"ضرب نار" الحلقه 16.. "الكوماندا" يعثر على "مهرة" ويهدد بقتل ابنها

اشتعلت أحداث مسلسل “ضرب نار” حيث شهدت الحلقة الـ16، حيث ينجح “الكوماندا” في التوصل إلى مكان إقامة “مهرة” ويلتقيها في أحد الشوارع ويهددها بقتل ابنها في حال رفضت مقابلته بعناون معين في منطقة الهرم.

وفي مشهد آخر، تظهر شقيقه “مهرة” داخل أحد الملاهي الليلية وقد أدمنت المشروبات الكحولية، في حين يسقط شقيقها “طارق” في فخ جماعة إرهابية أطلقت على نفسها اسم “الراية السوداء” بعد إغرائه بالمال.

من ناحية آخر، يدخل “زيدان” في صدام مع “مهرة” بعد أن رفضت الإنجاب منه، إضافًة إلى محاولاتها المستمرة للتدخل في أعمال شركته بطريقة ملفتة.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.