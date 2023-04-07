السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كشف مستعجل" الحلقة الأولى.. مصطفى خاطر يهدد الدكتور سهام: "عالجني وإلا هقتلك"

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

كشف يوسف (مصطفى خاطر)، عن حقيقه شخصيته وسبب تواجده داخل عياده الدكتور سهام (محمد عبد الرحمن)، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “كشف مستعجل”.

الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل

وفي البداية، سرد يوسف (مصطفى خاطر) عدة روايات غير حقيقية عن شخصيته، إلا أن الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) أخبره بضرورة إخباره بتفاصيل شخصيته الحقيقية ليتمكن من مساعدته، لينهار يوسف ويقول له:"أنا قاتل".

وكشف يوسف عن عدد من جرائم القتل التي ارتكبها مؤخرًا، قبل أن يوجه رسالة تهديد لـ"الدكتور سهام":"عالجني وإلا هقتلك".

مسلسل كشف مستعجل

وأكد “يوسف” لـ"الدكتور سهام" أنه على علم بتفاصيل حياته الشخصية، وأنه متزوج من ليلي (إلهام وجدي)، وهي إحدى بطلات رياضه الكيك بوكس وهي من تتولى الدفاع عن الأسرة، وأنه أبًا لطفلتين إحداهما تهوى تصوير الفيديوهات على “التيك توك”.

وتابع “يوسف” أنه على علم أيضًا، بعد التوافق بين زوجته ليلي ووالدته وأنهما في صدام دائم.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وهي أول أعمال منصة watch it ، والتي قامت بعرضها في في النصف الأول من شهر رمضان وقد حققت نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي أجمع، وهو من بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

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