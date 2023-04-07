الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تعرض له "سره الباتع".. الوشم قديمًا وطرق دقه على الجلد

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

تعرض مسلسل سره الباتع للوشم وخصيصاً وشم العصفورة الذي دقه في البداية حامد المناضل، وتبعه شباب أهل بلدته حتى يختلف الأمر على الفرنسيين فلا يعرفون حامد من غيره من الشباب.

أما عن الوشم ودقه قديما ففي مقال نشرته مجلة المقتطف يتعرض لكيف كان يدق الوشم قديما.

دق الوشم

شرح «سره الباتع» قصته.. وشم العصفور الأخضر رمز العطاء عند المصريين القدماء

يقول المقال: "وعن دق الوشم فهو أن تجمع ثلاث إبر أو أربع وتوضع في حبر اسود وينخس بها الجلد حتى يتخلله الحبر، والأحبار المستخدمة لذلك هي محلول البارود، والحبر الصيني.. وأما غيرها من الأحبار النباتية الأصل فقلما يستخدم وإذا استعمل لم يدم طويلا، ويبهت لونه بعد فترة، وكان الغالب هو استخدام البارود والحبر الصيني وهما أسودان بما فيهما من دقائق الفحم ولكن هذه الدقائق يظهر لونها أزرق تحت الجلد الأبيض ولذلك يرى الوشم في أصحاب البشرة البيضاء أزرق اللون".

التهاب الوشم

من الطبيعي أن يتعرض الموشوم لالتهاب يدوم نحو أسبوعين ثم يزول، ويعود الجلد للصحة التامة رويدا رويدا، وتظهر خطوط الوشم واضحة فيه بعد نحو شهرين، وتستقر الأحبار في النسيج الخلوي حتى إذا نزعت البشرة نفسها بقي الوشم.

وشم العصفورة

وفي مقال آخر تتعرض الباحثة سوسن عامر لوشم العصفورة وما هي رمزيته، وهو نفس الوشم الذي دقه حامد في مسلسل سره الباتع.

تقول سوسن عامر:" إن وشم العصفورة الأخضر كان رمزًا للخير والنماء عند المصريين القدماء، وظل هكذا ينتقل من عصر إلى آخر محتفظا بدلالته الرمزية حيث كان دائما “أوزوريس” إله الخير يرمز له دائما بعصفور أخضر إلى أن جاء الرجل الشعبي البسيط وامتزج بهذا الرمز دون أن يعرف ما ترمز إليه الأسطورة.

وتضيف:" الرسوم الشعبية تحوي الكثير من العصافير ونرى تأثير ذلك كله في تلك الأسطورة المصرية على كثير من الحكايات الشعبية".

وأكدت “عامر” أن الوشم يرجع إلى أسطورة إيزيس وأوزوريس، ويعد فألا حسنا للنصر والخير، كما أخذ عنه في عرف الجماعة الشعبية أنه يحمي من الصداع ويقي من ضربات الشمس بحسب المعتقد الشعبي.

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منذ عصر الفراعنة

وتقول الباحثة سوسن عامر، إن علماء المصريات والباحثين في تاريخ مصر القديمة يؤكدون أن المصريين القدماء عرفوا الوشم ومارسوه في ظل ديانتهم القديمة، وربطوه بها ربطا كبيرا، بالإضافة إلى أنهم اتخذوا من رسومه أيضًا وسائل للزخرفة والتجمل.

ويشير الدكتور "كيمير" عالم المصريات إلى أنه درس آثار الوشم في المومياوات لراقصات فرعونيات ولاحظ الأجزاء التي بها وشم تطابق مكان وضع الحلي والأحجبة، وهذا يحمل على الاعتقاد بأن الحلي التي كانت ترتديها الراقصات في العصور الحديثة، حرصن على وضعها فوق أجزاء معينة من أجسادهن، ويمكن رد هذا الفعل إلى أزمنة سحيقة كان الرقص خلالها مرتبطا بالعادات الدينية.

مسلسل سره الباتع

أما عن مسلسل سره الباتع فيدور حول حامد المناضل وقصة كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي وكيف تواترت الحكاية عبر الزمن، والمسلسل بطولة أحمد صلاح السعدني وحسين فهمي وصلاح عبدالله وعمرو عبد الجليل وأحمد فهمي والعديد من النجوم.

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