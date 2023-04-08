السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطلحى: الجار أمان ومراعاته أمر شرعى

الشيخ أحمد الطلحي
الشيخ أحمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، داعية إسلامي، إن الجار أمان لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، "وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى".

وصايا الرسول للجار 

وأكد الشيخ أحمد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمان"  المذاع عبر فضائية "تن"، أن الجار في حقيقته أمان لا يمكن الاستغناء عنه، ولهذا قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم، "أتدرون ما حق الجار: إن استعانك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهةً فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذه بقتار قدرك (رائحة طعامك) إلا أن تغرف له منها".

فضل الجار 

وأضاف في حديثه، أنه يجب على كل مسلم ومسملة أن يكون مصدر أمان حقيقي لجاره، كما يجب على المسلمين كافة الالتزام بحديث الله ورسوله فيما يخص حق الجار على جاره.

أحمد الطلحي الداعية الإسلامي أحمد الطلحي الجار أمان قناة تن برنامج أمان

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم السبت 8 أبريل 2023

حريق ضخم فى غابات المغرب وخسائر فادحة (فيديو)

"ياسمين رئيس" تجيب.. كم عدد مرات الخيانة التى تعرضت لها؟

محمود توشكى: إفطار الأسمرات بحضور الرئيس يزيد الملحمة الوطنية

الداعية مصطفى حسنى يكشف خطوات لترميم ثقتك بنفسك بعد انهيارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب