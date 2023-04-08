أحمد الطلحى: الجار أمان ومراعاته أمر شرعى

قال الشيخ أحمد الطلحي، داعية إسلامي، إن الجار أمان لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، "وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى".

وصايا الرسول للجار

وأكد الشيخ أحمد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمان" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الجار في حقيقته أمان لا يمكن الاستغناء عنه، ولهذا قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم، "أتدرون ما حق الجار: إن استعانك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهةً فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذه بقتار قدرك (رائحة طعامك) إلا أن تغرف له منها".

فضل الجار

وأضاف في حديثه، أنه يجب على كل مسلم ومسملة أن يكون مصدر أمان حقيقي لجاره، كما يجب على المسلمين كافة الالتزام بحديث الله ورسوله فيما يخص حق الجار على جاره.