السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة مطروح تحتفل بيوم اليتيم بحضور اللواء خالد شعيب

محافظ مطروح
محافظ مطروح

احتفلت محافظة مطروح، بيوم اليتيم، مع الجمعة الاولي من شهر أبريل، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع، السكرتيرالعام المساعد، والعمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وممثلى  جمعية دار الأورمان الخيرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، و قيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة بمطروح، والعمد والمشايخ، وعدد من الأمهات الأرامل المثاليات، والطلاب الأيتام المتفوقين، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الاورمان.


وأعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في كلمته عن سعادته بمشاركته الاحتفال بأطفال مطروح الأيتام المتفوقين الذين أوصت بهم الأديان السماوية قبل أن ينظر العالم إلى تحديد يوم للإحتفال بهم، وهو الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام، 
كما يأتى الإحتفال كذلك بالأمهات المثاليات من الأرامل تقديراً لرحلة كفاحهن مع تحملهن مواجهة أعباء الحياة دون شريك يؤازر مسيرتهن مقدما التهنئة أيضا للفتيات الأيتام  المقبلات على الزواج متمنيا لهم حياة سعيدة. 


وأكد محافظ مطروح، علي أن الاحتفالية تأتى لتواكب اهتمام الدولة والقيادة السياسية الدائم بكافة أبنائها وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم، قائلاً: “فالوطن دائماً  هو السند الذي يقدم كافة أوجه الدعم والأمان لكل أبنائه و فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع، مع تأكيد دعم المحافظة المستمر لهم  بالتعاون مع جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى المشاركة  فى تقديم كافة سبل الدعم لرسم البسمة والفرحة”.


وقدم المحافظ، الشكر لجمعية الاورمان،  برئاسة اللواء ممدوح شعبان، على مشاركتها المجتمعية الفاعلة في احتفالية يوم اليتيم، بالمشاركة مع المحافظة في إهداء المكرمات والمكرمين هدايا  مادية وعينية، مع الترحيب بالمقترحات  والمساهمات  التى  من شأنها الإرتقاء بحياة الأيتام وكافة الفئات من المحتاجين لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم و إدماجهم في المجتمع كمواطنين لا تفرقة بينهم وبين غيرهم، وإلتزاماً بالحفاظ على حقوقهم مع  أهمية التكافل الاجتماعي الذي يخلق نوعاً من الأمل والحب بين الجميع والتضامن وتحقيقاً للعدالة الإجتماعية  بصورتها الصحيحة.

وعلى هامش الاحتفالية شاركت فرقة الحرية بالاسكندرية مع استعراض فنية  وتنورة وغيرها لاقت اعجاب الحضور.

كما كرم محافظ مطروح الاطفال بدار الأيتام بحى الشروق، وجمعية تلاميذ المدارس وعدد من  المتفوقين الأيتام  بمؤسسات التربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة.  

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المقبلات على الزواج جمعية الأورمان مؤسسات المجتمع المدني محافظ مطروح يوم اليتيم

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