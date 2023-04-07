السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سوق الكانتو" الحلقة 16.. رشاد يستغل "راوية" في محاولة لاستفزاز طه القماش

سوق الكانتو
سوق الكانتو

بدأت أولى مشاهد الحلقة الـ16 من مسلسل “سوق الكانتو”، بمحاولة من “راوية” مي عز الدين، لعرض المساعدة على أسرة “طه القماش”، الا ان والدة الأخير ترفض.

وبدأت "راوية" في البحث عن الدائنين لسد ديون “طه”، وبالفعل ذهب الى احد الدائنين وقامت بتسديد الدين عن طه بقيمة 10 جنيه، وعلم “رشاد” بالأمر فبدأ في استغلال الأمر لاستفزاز "طه".

ودار حوار بين طه القماش وفتحي عبد الوهاب "رشاد" وقام الاخير باستفزاز طه قائلا: " لو مش معاك فلوس قولي كنت اديلك واسددلك ديونك بس متخليش الستات هي اللي تكسر عنينا".

وانفعل طه القماش على رشاد ونشبت بينهما مشاجرة.. هدده “طه” خلالها: " حل عني وملكش دعوة بحاجة تخصني بدل ما ادفنك مكانك".

ابطال مسلسل سوق الكانتو

يشارك في بطولة سوق الكانتو بجانب امير كرارة كل من أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

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