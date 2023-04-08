أحمد محسن: حديث السيسى عن التعليم الجيد وتوفير آلاف فرص العمل يكشف أولويات الوطن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن منطقة حي الأسمرات، أصبحت شاهدة على إنجازات الدولة المصرية في القضاء على مشكلة العشوائيات، والتصدي لها بكل قوة ووضع حلول عملية، كانت تبدو مستحيلة خلال السنوات الماضية.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له، بحفل إفطار الأسرة المصرية، في حي الأسمرات وحضور الرئيس السيسي ومشاركته مواطني الأسمرات حفل الإفطار، قائلا إنها دلالة جديدة على حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية، والتواجد في وسط المواطنين والبسطاء والاهتمام بأحوالهم واهتماماتهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، يدل على اهتمام الدولة بتوفير تعليم جيد لأبناء الشعب المصري، يساهم فيما تحققه الدولة من تنمية وتقدم وازدهار، وتأكيده كذلك عمل الدولة على توفير مليون فرصة عمل سنويا يكشف اهتمامات وأولويات القيادة السياسية وعملها من أجل رفعة ونهضة الوطن.

واختتم النائب أحمد محسن، بالتأكيد على أن اختيار حي الأسمرات لتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام، بحضور السيسي، وتواجد كبير من القوى السياسية والوطنية من مختلف طوائف المجتمع، رسالة إنسانية هامة فمواطني مصر وخصوصا من البسطاء، وسكان العشوائيات من قبل، لهم كل الحقوق والدولة حريصة على دعمهم والوقوف معهم، كما أن هذه المرحلة الراهنة تحتاج مزيدا من الترابط لمواجهه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أدار حوارا مفتوحا مع الأهالى، خلال تناوله الإفطار مع مجموعة من أهالي منطقة الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وقال الرئيس: «الدولة تقوم بجهود كبيرة لتطوير التعليم لأن اللى بنحلم به للمصريين في مجال التعليم أكتر كتير مما نشهده الآن»، مضيفا: «لازم إيدنا تبقى في إيد بعض إحنا عددنا 105 ملايين نسمة، وفى التعليم الأساسى حوالى 25 مليون والجامعى 3.5 مليون، وهذا العدد مع بعضه دولتين أو تلاتة.. ونتمنى ربنا يوفقنا نعملهم تعليم كويس».