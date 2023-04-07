مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16..  زينة ترفض الإفصاح عن واقعة محاولة قتلها

رفضت الفنانة زينة التي تجسد دور عايدة الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، الإفصاح عن الشخص الذي حاول قتلها خلال أحداث الحلقات السابقة إذ تعرضت للشرب على رأسها من مجهول داخل منزل محمد رمضان وسقطت أرضًا وتم نقلها إلى مستشفى.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

وحين أخبر الطبيب محمد رمضان أن حالتها أصبحت جيدة ويمكن لها الخروج طلب منها محمد رمضان الإفصاح عن الشخص الذي حاول قلتها إلا أنها رفضت وفضلت الصمت وصممت على الطلاق.

وتدور الشكوك حول أكثر من شخصية في المسلسل من بينهم هالة صدقي التي تجسد دور صفصف والدة محمد رمضان وسبق وطلبت من أحد رجاله أن يخلصها من عايدة، وكذلك إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان والتي حاولت عقد إتفاق مع مي كساب زوجته الأولى لقتل عايدة وكذلك وداد زوجة سيد شقيق محمد رمضان.

وسبق وكشفت زينة سر وداد بأنها تزور شوقي شقيق كارم فتح الله في السجن وهو أحد أعداء جعفر العمدة وشقيق زوجته إيمان العاصي.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.