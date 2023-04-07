الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. هروب وداد من الحارة بعد إفاقة زينة

مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة

هربت النجمة جوري التي تجسد دور وداد زوجة سيد "أحمد فهيم" شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16 ، بعدما فاقت زينة في المستشفى والتي كانت تعرضت لمحاولة قتل في الحلقات السابقة من المسلسل.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

وضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16 ، استيقظ سيد وهو يحاول النداء على وداد دون مجيب وحين بحث في المنزل كله لم يجدها، ووجد أنها جمعت شنطة ملابسها من المنزل ورحلت وحين حاول التواصل معها وجد هاتفها مغلق.

وذهب شقيقها وزوجها إلى والدها من أجل معرفة مكانها إلا أنه لم يكن يعرف أين هي، وذهب إليها في المحل الذي كانت استأجرته فيما سبق إلا أنه وجده مغلق ولم يجدها أيضًا.

ومع تصاعد احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16 ، تعرضت الفنانة زينة للضرب على رأسها من مجهول خلال الحلقة السابقة وتدور الشكوك حول وداد لكون زينة كشفت سر الشخص الذي تزوره في السجن وهددتها أكثر من مرة بالقتل، وسمعها من بالمنزل وهي تقول: "دفنة عايدة على أيدي".

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. تصاعد الأحداث بعد ضرب مجهول لزينة على رأسها

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. موعد العرض والقنوات الناقلة

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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