الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل "جميلة" الحلقة 16.. سوسن بدر تحرض ريهام حجاج على زوج أختها

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

حالة من التشويق والإثارة تسبب فيها مسلسل جميلة، والذي تصدر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل جميلة، رفض سامح الصريطي، والذي يجسد دور "طارق نصار" لطلب سوسن بدر، والتي تجسد دور "شهيرة".

طلبت شهيرة من طارق بقتل "رجب" والذي يجسد دوره الفنان صبحي خليل، حيث ظهر منذ حلقتين ويدعي بأنه والد جميلة، ومن الواضح أن كلامه صحيح.

وجه طارق نصار الكثير من الكلام الجارح لشهيرة، حيث أكد أن طلبها من أجل التخلص منه وضرب عصفورين بحجر واحد، الأمر الذي دفع شهيرة لترك مكتبه قائلة: "أعتبرني مجتش ليك".

وفي مشهد آخر، زارت شهيرة جميلة أبنتها والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، حيث أخبرتها جميلة، أنها لا يمكن تذهب لكتب كتاب شقيقها أكرم بسبب "سمعة مي" صديقته والتي سيتزوجها.

كما تضمن المشهد، إخبار شهيرة جميلة، بأن الرجل الذي اعترض طريقها "رجب" ما هو إلا خطة جديدة من شريف زوج شقيقتها، والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، الأمر الذي يجعل جميلة تقع في طريق شريف مرة أخرى.

ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 15 وموعد عرض الحلقة السادسة عشرة

مسلسل "جميلة" الحلقة 16.. هل ينفذ طارق طلب شهيرة ويقتل زوجها السابق؟

أبطال مسلسل جميلة:

تقدم الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة وكيل نيابة، تحاول التفاني بالعمل، في ظل المشكلات التي تواجهها في أسرتها، وكشفها للكثير من الحقائق الغائبة عنها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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