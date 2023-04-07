مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. كوميديا سلاحف النينجا في مسرحية جوني

تعرض شبكة قنوات أون حاليًا مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 بطولة النجم الكبير أحمد مكي وعدد كبير من نجوم الكوميديا ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني الجاري رمضان 2023.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

وخلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 تظهر مجموعة من المواقف الكوميدية حيث تتجه الأحداث إلى الخط الدرامي لجوني شقيق الكبير وبروفاته للمسرحية الجديدة حيث يلتقي مع كوميديانات أهل المزاريطة “طباظا ونفادي وسالم وهجرس” ويبدأ في بروفات المسرحية الجديدة.

يظهر أعضاء المسرحية مرتدين ملابس سلاحف النينجا ويحاول هجرس إقناع جوني بأن النص المسرحي هو للعالمي ويليام شكسبير لكن جوني غر مقتنع وتدخل البروفات في أجواء كوميدية غير جادة فيما يخص التمثيل والبروفات وتظهر على جوني علامات الإحباط.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد مكي، منهم الفنانة الشابة رحمة أحمد، والفنان الكوميدي بيومي فؤاد، والفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة كلا من هشام إسماعيل، والفنان الكوميدي محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد السقا والفنانة نور والفنان محمد محمود، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي يعرض عبر شبكة قنوات أون حيث يبدأ العرض الأول في تمام السادسة والربع مساء كل يوم على القناة العامة بينما يعرض 3 مرات يوميًا على القناة نفسها كما يعرض أيضًا في تمام الثامنة مساء على قناة أون دراما ويتواجد المسلسل حصريًا بشكل رقمية على منصة واتش إت الرقمية بالإضافة إلى عدد من المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي.