الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب ماس كهربائي .. تفحم سيارة ميكروباص بمدينة الخارجة

السيارة المتفحمه
السيارة المتفحمه

التهمت النيران سيارة ميكروباص داخل أحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أدت إلى تفحمها بالكامل وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه قبل وصوله للأماكن السكنية.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق في سيارة ميكروباص بمدينة الخارجة نتج عنه تفحم السيارة بالكامل بسبب ماس كهربائي وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه قبل وصوله للأماكن السكنية المجاورة للحريق

اسفأسفر الحريق عن تفحم السيارة بالكامل لصاحبها احمد علي من أهالي مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وفي سياق اخر لقي شخص مصرعة في حادث تصادم موتوسيكل بشاحنة بالقرب من قرية الشيخ والي بالوادي الجديد وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثه لمستشفي الداخلة العام

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم موتوسيكل بشاحنة نتج عنه وفاة محمد عيد أحمد عبدالواحد من قرية الشيخ والي وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثه لمستشقي الداخلة العام

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلتغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث

كما أصيب طفل منذ قليل في محافظة الوادي الجديد، أثر إصطدامه بشاحنة نقل بمدينة الخارجة وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمستشفي الخارجة التخصصي والتي أمرت بتحويله فورا إلي مستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالته

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة الطفل عمر إبراهيم فتحي، 8 أعوام، بحي الأمل بمدينة الخارجة وتسببت في الحادث في إصابة الطفل بكسر في عظام الجمجمة وعلى الفور الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمستشفي الخارجة التخصصي والتي أمرت بتحويله فورا إلي مستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالته

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث

التهمت النيران سيارة ميكروباص مدينة الخارجة الوادي الجديد تفحمها بالكامل سيارات الإطفاء شرطة النجدة

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